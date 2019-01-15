Массовое побоище в Киеве: мужчине проломили голову бутылкой шампанского (фото)

Происшествия

В Киеве в ночь на 15 января произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько мужчин. Инцидент произошел по адресу проспект Академика Глушкова, 9а возле заправки GLUSCO.

Конфликт начался между двумя компаниями в Портер Пабе, который находится неподалеку. Обе компании вышли из заведения, но через некоторое время конфликт снова набрал обороты. Вблизи заправки GLUSCO произошла драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского, сообщает Информатор.

В общей сложности в конфликте принимали участие шесть мужчин. Что стало поводом для начала драки пока неизвестно. Работники заправки рассказали, что сначала в помещение зашел мужчина и попросил вызвать медиков и полицию, у него было окровавленное лицо. Все это время остальные мужчины продолжали драться. Через несколько минут на заправку зашел еще один мужчина с разбитой головой, после чего он потерял сознание и упал на пол.

Его госпитализировали в больницу. По словам врачей, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Ему нанесли запечатанной бутылкой шампанского.

Как писали «ФАКТЫ», 10 января в Киеве возле станции метро «Университет» неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида. Инцидент произошел на территории ботанического сада.

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