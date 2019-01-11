Происшествия

В Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида (фото)

В Киеве возле станции метро «Университет» неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида. Инцидент произошел 10 января вечером на территории ботанического сада имени Александра Фомина.

Пострадавший без определенного места жительства с ранением руки и сильным кровотечением дошел до павильона станции метро «Университет». Сотрудники метрополитена оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, но он потерял много крови, сообщает Информатор.

В полиции потерпевший успел рассказать, что в ботаническом саду на него внезапно напал мужчина, избил и пырнул ножом в руку. После чего нападавший сбежал с места преступления. Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Детали происшествия выясняются.

В киевской полиции «ФАКТАМ» сообщили, что пострадавший мужчина отказался писать заявление и сбежал из больницы.

Также ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве возле станции метро «Шулявская» избили мужчину. Пострадавшим оказался авиаконструктор завода «Антонов» Виктор Ковальский, один из создателей самолета «Мрія».

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