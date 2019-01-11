- 10:46 Украинская спортсменка стала лучшей в мире
- 10:45 В Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида
- 10:43 «Шахтер» купил израильского таланта
- 10:41 Под Киевом похитили человека: в сети показали видео с места ЧП
- 10:14 Идет на поправку: DZIDZIO показал новые фото из больницы
- 10:08 Дело о краже 100-килограммовой золотой монеты: в Берлине судят трех братьев-ливанцев
- 10:01 Аксенов объявил охоту на недвижимость украинцев в Крыму
- 9:56 Гламурная Мэрайя Кэри поразила сменой имиджа, опубликовав фото в стиле панк-рок
- 9:48 Илон Маск показал космический корабль, который доставит людей на Марс
- 9:39 Выше крыши: в сети показали яркие фото заснеженной дороги в горах Крыма
В Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида (фото)
В Киеве возле станции метро «Университет» неизвестный с ножом напал на бездомного инвалида. Инцидент произошел 10 января вечером на территории ботанического сада имени Александра Фомина.
Пострадавший без определенного места жительства с ранением руки и сильным кровотечением дошел до павильона станции метро «Университет». Сотрудники метрополитена оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, но он потерял много крови, сообщает Информатор.
В полиции потерпевший успел рассказать, что в ботаническом саду на него внезапно напал мужчина, избил и пырнул ножом в руку. После чего нападавший сбежал с места преступления. Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Детали происшествия выясняются.
В киевской полиции «ФАКТАМ» сообщили, что пострадавший мужчина отказался писать заявление и сбежал из больницы.
Также ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве возле станции метро «Шулявская» избили мужчину. Пострадавшим оказался авиаконструктор завода «Антонов» Виктор Ковальский, один из создателей самолета «Мрія».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 4 м/с C
Давление: 747 мм