Украина

Боевики "ДНР" озвучили свои потери в 2018 году

Боевики террористической организации «ДНР» обнародовали данные о своих потерях в 2018 году. Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer, добавив скрин публикации в одном из сепаратистских СМИ.

Так, по данным боевиков, с 1 января по 31 декабря 2018 года, на территории, оккупированной террористами «ДНР» ранения различной степени тяжести получили 310 человек (269 мужчин и 41 женщина), среди которых 202 боевиков и 108 мирных жителей, в том числе 2 детей. Погибли 162 человека (152 мужчины и 10 женщин), среди которых 19 мирных жителей, в том числе 5 детей.

Стоить отметить, что боевики очень часто занижают цифры своих реальных потерь, которые они несут в ходе конфликта на востоке Украины.

К сожалению, от обстрелов боевиков гибнут и военнослужащие ВСУ. Как писали «ФАКТЫ», 14 января в результате обстрелов российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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