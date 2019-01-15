27.92 / 28.18 31.86 / 32.34
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Торецке возобновили поставку воды (видео)

9:35 15 января 2019   19
Водопровод на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе восстановили водопровод, из-за повреждения которого жители Торецка и близлежащих населенных пунктов несколько дней оставались без центрального водоснабжения. Воду жителям подвозили машинами.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, после откачки воды с затопленного аварийного участка ремонтникам удалось добраться до поврежденной трубы и ликвидировать пробоину. При проверке территории пиротехники уничтожили обнаруженную ими гранату Ф-1.

Сообщается, что во вторник, 15 января, работу водопровода восстановили, сейчас идет заполнение резервуаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около 30 тысяч жителей Лисичанска оставались без воды и тепла — «Луганское энергетическое объединение» обесточило объекты коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» из-за задолженностей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!

Киев
-4

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины