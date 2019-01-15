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В Торецке возобновили поставку воды (видео)
На Донбассе восстановили водопровод, из-за повреждения которого жители Торецка и близлежащих населенных пунктов несколько дней оставались без центрального водоснабжения. Воду жителям подвозили машинами.
Как сообщают в штабе Объединенных сил, после откачки воды с затопленного аварийного участка ремонтникам удалось добраться до поврежденной трубы и ликвидировать пробоину. При проверке территории пиротехники уничтожили обнаруженную ими гранату Ф-1.
Сообщается, что во вторник, 15 января, работу водопровода восстановили, сейчас идет заполнение резервуаров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около 30 тысяч жителей Лисичанска оставались без воды и тепла — «Луганское энергетическое объединение» обесточило объекты коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» из-за задолженностей.
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