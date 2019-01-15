- 13:15 МАУ ужесточила правила провоза ручной клади: что изменилось (инфографика)
- 12:57 Основной целью было скомпрометировать «украинских бандеровцев», — блогер
- 12:49 Полиция рассказала подробности ночного побоища в Киеве (фото, видео 18+)
- 12:48 Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
- 12:48 Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет
- 12:46 Монатик показал редкое фото с женой на отдыхе
- 12:43 Где можно зарегистрироваться на пробное ВНО
- 12:40 Стало известно, сколько приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
- 12:38 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:29 Почему падение цен на украинских заправках приостановилось
В Одессе активисты подрались с полицией возле здания генконсульства России (фото)
В Одессе правоохранители задержали двоих организаторов акции под генеральным консульством Российской Федерации. Активисты вышли к зданию на Гагаринском плато, чтобы поддержать украинских военнопленных — моряков с кораблей ВСУ, захваченных у берегов Крыма пограничниками ФСБ РФ. Им сегодня в России собираются продлить срок содержания под стражей.
Как передает «Думская», участники акции решили облить забор и ворота российского консульства красной краской, однако правоохранители мешали это сделать. Тогда один из организаторов акции — Тодор Пановский — перебросил банку с краской через нацгвардейцев, облив некоторых из них. После этого активиста задержали.
Сообщается, что под генконсульством РФ митинговало около 30 активистов, которые также зажгли файеры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на территорию консульства России бросили дымовую шашку. Так активисты отреагировали на захват украинских моряков в Азовском море.
Фото с сайта «Думская».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 734 мм