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Происшествия

В Одессе активисты подрались с полицией возле здания генконсульства России (фото)

12:07 15 января 2019   146
Акция под генконсульством РФ в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе правоохранители задержали двоих организаторов акции под генеральным консульством Российской Федерации. Активисты вышли к зданию на Гагаринском плато, чтобы поддержать украинских военнопленных — моряков с кораблей ВСУ, захваченных у берегов Крыма пограничниками ФСБ РФ. Им сегодня в России собираются продлить срок содержания под стражей.

Как передает «Думская», участники акции решили облить забор и ворота российского консульства красной краской, однако правоохранители мешали это сделать. Тогда один из организаторов акции — Тодор Пановский — перебросил банку с краской через нацгвардейцев, облив некоторых из них. После этого активиста задержали.

Сообщается, что под генконсульством РФ митинговало около 30 активистов, которые также зажгли файеры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на территорию консульства России бросили дымовую шашку. Так активисты отреагировали на захват украинских моряков в Азовском море.

Фото с сайта «Думская».

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