27.95 / 28.20 31.88 / 32.34
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд над пленными моряками в Москве: украинцы отказались отвечать на вопросы (видео)

10:36 15 января 2019   460
Украинские военнопленные в суде России
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве планируют закрыть от общественности заседания в Лефортовском суде, на которых будет решаться вопрос о продлении меры пресечения украинским военнопленным — членам экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Кппу», захваченным у берегов оккупированного Крыма.

Видеокадры из-под здания суда опубликовал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

Под зданием суда в Москве находится украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая приехала в Россию вместе с родственниками украинских военнопленных. «Наших ребят распределили для рассмотрения дела на шесть групп — по четыре человека», — сообщила омбудсмен.

Людмила Денисова назвала заседания в Лефортовском суде «судилищем» и подчеркнула, что украинские моряки — военнопленные и их делом должен заниматься военный суд и никакой другой. При этом она добавила, что решение судей предрешены: «Все указки получены судом, который примет такое решение, которое нужно президенту этой страны».

Тем временем российские массмедиа из зала суда сообщают, что украинцы отказались отвечать на вопросы, ссылаясь на статьи Женевской конвенции (Конвенции по обращению с военнопленными).

А «Немецкая волна» опубликовала видео того, как украинских моряков заводили в зал заседания. Их приветствовали аплодисментами и словами «Слава Украине!»

А адвокат Эмиль Курбединов показал в социальных сетях фото одиночного пикета под Лефортовским судом с призывом освободить украинцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уполномоченная по правам человека в РФ Татьяная Москалькова сорвала запланированную встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в Москве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Киев
-2

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины