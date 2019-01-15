ОБСЕ зафиксировала вывоз в Россию эшелона с украинским углем

Украина

В воскресенье, 13 января, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ), которая работает на оккупированном Донбассе, зафиксировала на неподконтрольных правительству Украины территориях 60 вагонов с углем. Железнодорожный состав двигался в направлении границы с Российской Федерацией. Об этом говорится в очередном отчете миссии.

Кроме вагонов с углем, мониторы ОБСЕ насчитали 12 пустых железнодорожных цистерн для перевозки ГСМ.

«Команда СММ видела 60 вагонов с углем, которые двигались в направлении границы с Российской Федерацией», — говорится в отчете.

Состав сопровождали двое вооруженных боевиков.

«Примерно через 10 минут два члена вооруженных формирований, находившихся на железнодорожной станции, попросили патруль миссии покинуть этот район», — сказано в отчете.

Отметим, на оккупированной территории Донбасса добывается самый лучший сорт каменного угля — антрацит.

Российские оккупанты постоянно вывозят этот уголь из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. А затем продают его за границу как добытый в Российской Федерации.

Так недавно затонувший в Черном море судно сухогруз «Волго-Балт 214» с украинцами на борту перевозил, как предполагают, краденый уголь с Донбасса.

Правоохранительные органы Турции, у берегов которой затонул сухогруз, открыли уголовное дело по факту аварии грузового судна. Они выясняют причины крушения, а также проверяют происхождения груза. Официальный Киев попросил Анкару выяснить, действительно ли судно перевозило уголь с оккупированной территории Донбасса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что власти страны-агрессора незаконно вывозят из оккупированного Донбасса почти три миллиона угля ежегодно. По его словам, вывоз украденного угля за границу осуществляется, главным образом, через российские порты в Азовском море.

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