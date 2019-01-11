Названы масштабы хищения Россией угля с окупированных территорий Донбасса

Украина

Власти страны-агрессора незаконно вывозят из оккупированного Донбасса почти три миллиона угля ежегодно. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала «Прямой».

«Из части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 миллиона тонн антрацитового угля. Его стоимость в пересчете составляет 288 млн долларов США. Это дерзкий грабеж украинских территорий и украинского населения, поскольку недра — это собственность народа Украины», — заявил он.

По его словам, вывоз украденного угля за границу осуществляется, главным образом, через российские порты в Азовском море.

«Ряд факторов подтверждают, что через порты Российской Федерации вывозится уголь незаконно добытый и доставленный из оккупированного Донбасса. Например, порт „Азов“ Ростовской области, из которого вышло с углем затонувшее у Турции судно, за последние годы увеличил перевалку угля на 50%. Похожая ситуация и в соседних портах России», — сказал Черныш.

Министр отметил, что РФ пытается найти финансовые источники, с помощью которых можно поддерживать оккупационные администрации и территории.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что оккупанты не платят зарплату рабочим шахты «Партизанская» в Антраците. Также есть информация о том, что некоторые шахты закрывают и режут на металл.

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