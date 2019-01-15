- 12:57 Основной целью было скомпрометировать «украинских бандеровцев», — блогер
- 12:49 Полиция рассказала подробности ночного побоища в Киеве (фото, видео 18+)
- 12:48 Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
- 12:48 Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет
- 12:46 Монатик показал редкое фото с женой на отдыхе
- 12:43 Где можно зарегистрироваться на пробное ВНО
- 12:40 Стало известно, сколько приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
- 12:38 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:29 Почему падение цен на украинских заправках приостановилось
- 12:23 ОБСЕ зафиксировала вывоз в Россию эшелона с украинским углем
Стало известно, сколько приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Около 70 бывших приходов Московского патриархата в Украине перешли в Православную церковь Украины. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета парламента.
«Уже около 70 приходов перешли из УПЦ МП в нашу автофальную украинскую церковь. Поэтому собственно задача Украины — сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть наиболее приемлемую модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать», — сообщила она.
Как писали «ФАКТЫ», 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю этой церкви, митрополиту Епифанию. С этого момента, согласно тексту Томоса, ПЦУ является единственной канонической православной церковью Украины.
Оставшиеся в Украине церковные структуры и храмы Московского патриархата теперь не являются каноническими с точки зрения церковных канонов. Поэтому в их среде наметились тенденции перехода в каноническую ПЦУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 734 мм