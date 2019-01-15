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Украина

Стало известно, сколько приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины

12:40 15 января 2019   148
Томос для Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Около 70 бывших приходов Московского патриархата в Украине перешли в Православную церковь Украины. Об этом заявила представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко в ходе заседания согласительного совета парламента.

«Уже около 70 приходов перешли из УПЦ МП в нашу автофальную украинскую церковь. Поэтому собственно задача Украины — сохранить межконфессиональный мир, но предусмотреть наиболее приемлемую модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать», — сообщила она.

Как писали «ФАКТЫ», 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю этой церкви, митрополиту Епифанию. С этого момента, согласно тексту Томоса, ПЦУ является единственной канонической православной церковью Украины.

Оставшиеся в Украине церковные структуры и храмы Московского патриархата теперь не являются каноническими с точки зрения церковных канонов. Поэтому в их среде наметились тенденции перехода в каноническую ПЦУ.

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