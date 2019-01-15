Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет

Общество

Во вторник, 15 января, «Укрзалізниця» возобновляет операции по возврату железнодорожных билетов на своем сайте и мобильном приложении.

Напомним, компания приостанавливала выполнение операций возврата проездных документов через интернет с 15 декабря 2018 года на месяц с целью борьбы со спекулянтами.

Анализ специалистов «Укрзалізниці» показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

«Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет и имели целью обеспечить поступления в свободную продажу мест для реального пассажира», — сообщает компания

Как сообщили в «Укрзалізниці», такое ограничение было оправданным и помогло предотвратить спекуляции с билетами во время праздников.

«Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря у «Укрзалізниці» возникли проблемы в работе онлайн-системы продажи билетов на поезда (booking.uz.gov.ua). В частности, пользователи соцсетей начали жаловаться на то, что купившим билеты через онлайн-систему приходили дополнительные бланки, которые нужно было распечатывать в кассах. В результате у касс выстроились огромные очереди, а некоторые пассажиры не смогли вовремя попасть на свой поезд.

Также сообщалось, что в 2019 году «Укрзалізниця» намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов намечено с 1 апреля (на 12%) и с 1 октября 2019 года (на 12%).

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