- 12:57 Основной целью было скомпрометировать «украинских бандеровцев», — блогер
- 12:49 Полиция рассказала подробности ночного побоища в Киеве (фото, видео 18+)
- 12:48 Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
- 12:48 Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет
- 12:46 Монатик показал редкое фото с женой на отдыхе
- 12:43 Где можно зарегистрироваться на пробное ВНО
- 12:40 Стало известно, сколько приходов УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
- 12:38 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 12:29 Почему падение цен на украинских заправках приостановилось
- 12:23 ОБСЕ зафиксировала вывоз в Россию эшелона с украинским углем
Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет
Во вторник, 15 января, «Укрзалізниця» возобновляет операции по возврату железнодорожных билетов на своем сайте и мобильном приложении.
Напомним, компания приостанавливала выполнение операций возврата проездных документов через интернет с 15 декабря 2018 года на месяц с целью борьбы со спекулянтами.
Анализ специалистов «Укрзалізниці» показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.
«Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет и имели целью обеспечить поступления в свободную продажу мест для реального пассажира», — сообщает компания
Как сообщили в «Укрзалізниці», такое ограничение было оправданным и помогло предотвратить спекуляции с билетами во время праздников.
«Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря у «Укрзалізниці» возникли проблемы в работе онлайн-системы продажи билетов на поезда (booking.uz.gov.ua). В частности, пользователи соцсетей начали жаловаться на то, что купившим билеты через онлайн-систему приходили дополнительные бланки, которые нужно было распечатывать в кассах. В результате у касс выстроились огромные очереди, а некоторые пассажиры не смогли вовремя попасть на свой поезд.
Также сообщалось, что в 2019 году «Укрзалізниця» намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов намечено с 1 апреля (на 12%) и с 1 октября 2019 года (на 12%).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 5 м/с 3
Давление: 734 мм