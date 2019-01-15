27.95 / 28.20 31.88 / 32.34
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Стало известно, когда "Укрзалізниця" возобновит возврат билетов через интернет

12:48 15 января 2019   46
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 15 января, «Укрзалізниця» возобновляет операции по возврату железнодорожных билетов на своем сайте и мобильном приложении.

Напомним, компания приостанавливала выполнение операций возврата проездных документов через интернет с 15 декабря 2018 года на месяц с целью борьбы со спекулянтами.

Анализ специалистов «Укрзалізниці» показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

«Такие данные показывают, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Принятые меры по ограничению возврата билетов через интернет и имели целью обеспечить поступления в свободную продажу мест для реального пассажира», — сообщает компания

Как сообщили в «Укрзалізниці», такое ограничение было оправданным и помогло предотвратить спекуляции с билетами во время праздников.

«Об оправданности принятых мер свидетельствует наличие билетов на период новогодних и рождественских перевозок этого зимнего сезона», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря у «Укрзалізниці» возникли проблемы в работе онлайн-системы продажи билетов на поезда (booking.uz.gov.ua). В частности, пользователи соцсетей начали жаловаться на то, что купившим билеты через онлайн-систему приходили дополнительные бланки, которые нужно было распечатывать в кассах. В результате у касс выстроились огромные очереди, а некоторые пассажиры не смогли вовремя попасть на свой поезд.

Также сообщалось, что в 2019 году «Укрзалізниця» намерена повысить тарифы на пассажирские перевозки. Повышение тарифов намечено с 1 апреля (на 12%) и с 1 октября 2019 года (на 12%).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Киев
-2

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 734 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины