У Путина не хватит сил: Ярош оценил угрозу полномасштабной оккупации Украины

Украина

Президент России Владимир Путин может начать полномасштабную войну против Украины в любой момент. Однако сил на полную оккупацию нашей страны у него не хватит. Ранее в Украине показали сосредоточение российских военных и техники у государственной границы.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил народный депутат Украины, лидер УДА Дмитрий Ярош. «Война может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек», — отметил он.

В то же время, по его мнению, сил на полномасштабную оккупацию Украины у России нет. «Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый „сухопутный коридор“ через Мариуполь», — отметил Дмитрий Ярош, не исключающий и десантные операции по Одессе, Николаеву и Херсонской области.

По его словам, второе возможное направление удара — харьковское, а «идеальной для них» схемой — одновременные операции с севера и юга, выход на Днепр и замыкание ВСУ, находящихся в районе проведения операции Объединенных сил. «Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Удастся ли это им? Ну, будем достойно воевать», — добавил народный депутат Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Ярош считал абсолютно правильным введение военное положения в Украине и неправильным его прекращение.

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