Политика

Без больших потерь: Ярош рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс (видео)

Вернуть под контроль Украины Донбасс можно военным путем при условии дипломатической поддержки. Об этом заявил экс-руководитель «Правого сектора», а ныне командующий «Украинской добровольческой армии» и народный депутат Дмитрий Ярош.

«Считаю, что абсолютно реально даже военный способ возврата части Донбасса. Конечно, при определенной дипломатической поддержки. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места», — заявил он, сообщает «Украинская правда».

В то же время, по его словам, провести военную операцию по возвращению Крыма не удастся.

«С Крымом труднее. Проведение военной операции против фактически уже военной базы РФ — это слишком большие потери в личном составе и технике. Учитывая рельеф и другие факторы, провести успешно операцию в Крыму нам не удастся», — заявил Ярош.

Впрочем, по его словам, в такой военной операции нет необходимости, так как Россия скоро развалится сама.

«Россия как империя развалится обязательно. Мы просто заберем Крым. Посмотрите на акции протеста в России, на которые даже школьники выходят. Все большое начинается всегда с очень маленького. Любая империя не может существовать вечно», — уверен нардеп.

Как писали «ФАКТЫ», ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин заявил, что украинским военным придеться провести полноценную антитеррористическую операцию на Донбассе после того, как оттуда уйдут российские военные.

Более подробно о том, как Украина намерена освобождать оккупированный Донбасс читайте в материале «ФАКТОВ»: Украина подготовила план по возвращению Донбасса силовым путем, — генерал.

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