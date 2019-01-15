- 15:58 В России продлили арест 12 пленным украинским морякам
- 15:51 В Украине засекретили список попавших под санкции россиян: названа причина
- 15:51 Знаменитый вратарь уходит из футбола: яркие сэйвы Петра Чеха
- 15:49 Тотальная нищета: появились свежие данные о зарплатах жителей оккупированного Донбасса
- 15:32 Пытался атаковать до последнего: выяснились новые детали нападения волка на людей под Запорожьем
- 15:20 Российских наемников из ЧВК "Вагнера" заметили еще в одной африканской стране
- 15:17 Полиция обнародовала видео нападения на Dzidzio
- 15:12 В России придумали закон, разрешающий изменникам Украины работать чиновниками
- 14:52 В Польше полиция арестовала несколько человек, угрожавших известным политикам
- 14:50 Маразм крепчал: взрыв дома в Ростовской области приняли за атаку ВСУ
Непогода сорвала визит пяти министров иностранных дел на Донбасс
Глава украинского МИДа Павел Климкин и его коллеги из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во вторник, 15 января, пытались вертолетом добраться до Мариуполя. Однако из-за непогоды им это не удалось. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Об этом Климкин сообщил в Facebook.
«Погода нам никак пока не способствует, пытаемся добраться до Мариуполя с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Полагаемся на наших лучших пилотов!», — написал Климкин.
Во время поездки планировалось ознакомление иностранных дипломатов с ситуацией в Приазовье, осложненной российской агрессией, в частности, созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Министры также должны были посетить контрольные пукты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.
«Хотел показать своим иностранным коллегам Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то — кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем», — отметил глава МИДа.
«Сейчас с моими коллегами уже в больнице им. Мечникова в Днепре. Спасибо тем, кто спасает наших раненых ребят с фронта», — написал дипломат.
Этот визит является ответом на призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС отреагировать на акт агрессии России против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре саммит ЕС принял заявление, в котором потребовал немедленного освобождения украинских моряков, вероломно захваченных Россией в Черном море, а также разблокировать Керченский пролив для свободного судоходства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм