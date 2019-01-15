Непогода сорвала визит пяти министров иностранных дел на Донбасс

Украина

Глава украинского МИДа Павел Климкин и его коллеги из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во вторник, 15 января, пытались вертолетом добраться до Мариуполя. Однако из-за непогоды им это не удалось. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Об этом Климкин сообщил в Facebook.

«Погода нам никак пока не способствует, пытаемся добраться до Мариуполя с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Полагаемся на наших лучших пилотов!», — написал Климкин.

Во время поездки планировалось ознакомление иностранных дипломатов с ситуацией в Приазовье, осложненной российской агрессией, в частности, созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Министры также должны были посетить контрольные пукты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.

«Хотел показать своим иностранным коллегам Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то — кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем», — отметил глава МИДа.

«Сейчас с моими коллегами уже в больнице им. Мечникова в Днепре. Спасибо тем, кто спасает наших раненых ребят с фронта», — написал дипломат.

Этот визит является ответом на призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС отреагировать на акт агрессии России против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре саммит ЕС принял заявление, в котором потребовал немедленного освобождения украинских моряков, вероломно захваченных Россией в Черном море, а также разблокировать Керченский пролив для свободного судоходства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter