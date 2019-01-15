Покушение на топ-менеджера "Харьковоблэнерго": в сети показали фоторобот нападавшего

Происшествия

В Национальной полиции Украины составили фоторобот подозреваемого в покушении на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрия Исаева. На топ-менеджера напали возле его квартиры и серьезно ранили ножом.

«Немышлянский отдел полиции разыскивает неизвестного, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

Примеры разыскиваемого: на вид 23−25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская. Был одет в черную длинную куртку с капюшоном.

«Уважаемые граждане! Если у вас есть какая-либо информация о данном лице или о его местонахождении, просим сообщать по телефону (0572) 93−50−40, 102 или другим удобным способом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Киевской области задержала подозреваемых в совершении нападения на одного из застройщиков Ирпеня Валерия Пешего. Осенью прошлого года неизвестные облили зажигательной смесью авто Пешего и его самого. Когда застройщик выскочил из машины, его несколько раз ударили ножом в шею и в область сердца.

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