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Покушение на топ-менеджера "Харьковоблэнерго": в сети показали фоторобот нападавшего
В Национальной полиции Украины составили фоторобот подозреваемого в покушении на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрия Исаева. На топ-менеджера напали возле его квартиры и серьезно ранили ножом.
«Немышлянский отдел полиции разыскивает неизвестного, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.
Примеры разыскиваемого: на вид 23−25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская. Был одет в черную длинную куртку с капюшоном.
«Уважаемые граждане! Если у вас есть какая-либо информация о данном лице или о его местонахождении, просим сообщать по телефону (0572) 93−50−40, 102 или другим удобным способом», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Киевской области задержала подозреваемых в совершении нападения на одного из застройщиков Ирпеня Валерия Пешего. Осенью прошлого года неизвестные облили зажигательной смесью авто Пешего и его самого. Когда застройщик выскочил из машины, его несколько раз ударили ножом в шею и в область сердца.
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