Здесь идет жесткая битва, — победительница «Україна має талант» об участии в американском шоу (фото)

Шоу-бизнес

Победительница первого сезона проекта телеканала СТБ «Україна має талант» Ксения Симонова примет участие в America’s Got Talent: The Champions. Ровно десять лет назад Ксения покорила зрителей шоу созданной за считаные минуты песочной анимацией. С тех пор художница много гастролировала по миру, издала книгу и поставила спектакль. Впервые после десятилетнего перерыва Ксения вновь станет участницей конкурса. За звание самого талантливого человека мира сразятся победители сезонов из разных стран. Выступление украинки состоится 4 февраля в пятом прямом эфире проекта. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ксения Симонова рассказала о закулисной жизни одного из самых популярных талант-шоу в мире.

— Ксения, кто пригласил вас на проект America’s Got Talent: The Champions?

— Еще летом прошлого года продюсеры шоу обратились ко мне с предложением прилететь в США. Наши переговоры шли несколько месяцев. Дело в том, что после участия в проекте «Україна має талант» у меня очень плотный гастрольный график. По сути, это шоу было для меня какой-то волшебной историей, и я больше не хотела участвовать в подобных проектах. Пообещала себе: никаких конкурсов, потому что в строгих временных рамках с моим жанром очень неудобно работать. Несмотря на то что меня считают самым быстрым песочным художником в мире, это искусство не любит спешки. Но все случилось иначе. Один мой знакомый сказал, что America’s Got Talent: The Champions — это шоу победителей, а я — победитель. Тогда впервые задумалась о том, что, может, и стоит поехать. Знаете, сейчас ни о чем не жалею!

— Как происходит отбор участников?

— В шоу принимают участие 50 конкурсантов — победители или финалисты got talent из разных стран мира. В каждом эфире выбирают двух лучших. Одного — с помощью golden buzzer. Это такая кнопка, которую нажимают либо судьи, либо ведущий за понравившегося участника. Второй финалист выбирается зрителями из 50 штатов методом закрытого голосования. В пяти полуфиналах таким образом сформируются десять финалистов. Попасть в финал — очень здорово, именно это моя цель. Дальше будет очень жесткая битва десяти лучших за титул самого талантливого человека мира, а также серебряного и бронзового призеров.

— Кто решает, в каких образах вы выходите в прямых эфирах?

— Из Украины я привезла с собой два чемодана вечерних и концертных платьев. Костюмы и проект шьет, и свои можно предлагать. Я всегда сама разрабатывала свой внешний вид. А макияж и прически делает голливудская команда.

— Как вас приняли в Америке?

— С интересом! Я уже дала много интервью американским СМИ, а предстоит еще больше! Мне предложили несколько контрактов в США. Ажиотаж огромный и, признаюсь, даже пугающий. Журналисты не могли поверить, что моими зрителями были многие коронованные особы и президенты!

— Кто вас поддерживает в Америке?

— Здесь очень большая украинская диаспора. Например, мой визажист — тоже украинка, но, к сожалению, почти не говорит по-украински. Я отлично лажу с американской командой. Даже учу их своему языку. Кстати, один из техников проекта как две капли воды похож на одного из моих любимых артистов, увы, покойного, Кузьму Скрябина — да еще и Андреем зовут! Каждый раз, приходя на репетицию, я с ним здороваюсь: «Привет, моя звезда».

Я уже познакомилась с судьями шоу. Здесь все очень неформально. Я приготовила им и ведущему Терри Крюсу подарки, сделанные своими руками. Хочу преподнести после выступления.

— Кто ваши конкуренты?

— Знаете, тут дружелюбная обстановка, и все участники проекта с радостью узнают что-то новое. Я подружилась с потрясающим дуэтом экстремалов Deadly Games. Они поразили меня своей храбростью, легкостью и чувством юмора. Общаюсь с певцом Sal Valentinetti, он итальянских кровей, обаятельный и веселый человек. Очень милая молодая особа — Darci Lynne, юная американская певица. Дарси и ее мама тепло относятся к моему творчеству. Еще меня восхищает Kechi. Обязательно посмотрете ее выступления! В школьном возрасте она разбилась на самолете, но выжила — одна из 200 человек! Врачи долго боролись за ее жизнь, и она восстановилась после ожогов. Kechi стала петь, а еще она спикер и оратор, поддерживает ожоговые центры. Кстати, у меня долго была аэрофобия, к тому же я никогда не встречала выживших в авиакатастрофе людей. А Kechi не боится летать, она просто супер! Я общаюсь с ребятами из театра теней Attraction — победителями Britain's Got Talent. Дружу с испанской оперной певицей Christina Ramos, очень рекомендую посмотреть видео с ней. Невероятный голос! Она поет рок-оперу, и это просто невозможно описать. Потрясающий человек! Мы даже ужинали вместе парами — она с мужем, и я с супругом. У нее есть сын, а у меня двое. В общем, много общих тем.

— Как вы проводите свободное время?

— Мы все здесь очень заняты, нас снимают для профайлов, роликов… Постоянно проводятся репетиции… В свободное время я, конечно же, рисую. Вообще, есть идея написать новую книгу. Свою первую я, кстати, написала об участии в проекте «Україна має талант». Она о том, что было до шоу и после. Вторая — о путешествиях по миру. И вот возникла идея для третьей.

— Уже определились, что будете показывать в прямом эфире America’s Got Talent: The Champions?

— За эти десять лет я создала около 300 песочных работ. Мне было очень трудно определиться с тем, что здесь показывать. У меня есть лучшие работы, но на их рисование уходит больше трех минут. А время ограничено, и это большой минус. Поэтому я решила, что буду работать на сцене с бешеной скоростью. Что именно покажу — пока секрет.

Напомним, что в мае 2011 года Ксения Симонова выступила вместе с певицей Микой Ньютон на «Евровидении». Тогда поклонники конкурса писали в интернет-блогах, что певица потерялась на фоне магического действа из песка на экране и стала лишь музыкальным дополнением к нему.

Также «ФАКТЫ» писали, что канал СТБ остановил производство национального талант-шоу «Україна має талант». Девятый сезон проекта, финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала.

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