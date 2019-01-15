В Польше полиция арестовала несколько человек, угрожавших известным политикам

Мир

После гибели в Польше мэра Гданська Павла Адамовича, смертельно раненого во время благотворительного концерта, полиция задержала троих граждан, призывавших к очередным убийствам.

Как передает Радио Польша, об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Йоахим Брудзинский. «Одни — это обычные интернет-тролли, которые наивно рассчитывают на анонимность. Другие — это психически неуравновешенные. Я призываю всех, кто „разжигает“ эмоции, к благоразумию, сдержанности и ответственности», — заявил польский министр.

В частности, был задержан 72-летний житель Варшавы, который позвонил в Варшавский центр помощи семье и пригрозил президенту Польши: «Погиб Адамович, а завтра может погибнуть Дуда». А Нижнесилезская полиция отследила и задержала 36-летнего мужчину, который призывал к совершению преступлений на почве ненависти. Житель Легнице призывал совершать преступления и массовые самоубийства в социальных сетях. Сообщается, что за подстрекательство к совершению преступления в Польше грозит до 3 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше тысячи людей вышли на акцию в память о погибшем мэре Гданська Павле Адамовиче. В сети показали впечатляющее фото улиц Гданська с участниками акции, снятое с воздуха.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter