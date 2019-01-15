- 15:58 В России продлили арест 12 пленным украинским морякам
- 15:51 В Украине засекретили список попавших под санкции россиян: названа причина
- 15:51 Знаменитый вратарь уходит из футбола: яркие сэйвы Петра Чеха
- 15:49 Тотальная нищета: появились свежие данные о зарплатах жителей оккупированного Донбасса
- 15:32 Пытался атаковать до последнего: выяснились новые детали нападения волка на людей под Запорожьем
- 15:20 Российских наемников из ЧВК "Вагнера" заметили еще в одной африканской стране
- 15:17 Полиция обнародовала видео нападения на Dzidzio
- 15:12 В России придумали закон, разрешающий изменникам Украины работать чиновниками
- 14:52 В Польше полиция арестовала несколько человек, угрожавших известным политикам
- 14:50 Маразм крепчал: взрыв дома в Ростовской области приняли за атаку ВСУ
В Польше полиция арестовала несколько человек, угрожавших известным политикам
После гибели в Польше мэра Гданська Павла Адамовича, смертельно раненого во время благотворительного концерта, полиция задержала троих граждан, призывавших к очередным убийствам.
Как передает Радио Польша, об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Йоахим Брудзинский. «Одни — это обычные интернет-тролли, которые наивно рассчитывают на анонимность. Другие — это психически неуравновешенные. Я призываю всех, кто „разжигает“ эмоции, к благоразумию, сдержанности и ответственности», — заявил польский министр.
В частности, был задержан 72-летний житель Варшавы, который позвонил в Варшавский центр помощи семье и пригрозил президенту Польши: «Погиб Адамович, а завтра может погибнуть Дуда». А Нижнесилезская полиция отследила и задержала 36-летнего мужчину, который призывал к совершению преступлений на почве ненависти. Житель Легнице призывал совершать преступления и массовые самоубийства в социальных сетях. Сообщается, что за подстрекательство к совершению преступления в Польше грозит до 3 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше тысячи людей вышли на акцию в память о погибшем мэре Гданська Павле Адамовиче. В сети показали впечатляющее фото улиц Гданська с участниками акции, снятое с воздуха.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм