Происшествия

Пытался атаковать до последнего: выяснились новые детали нападения волка на людей под Запорожьем

В Бердянском районе Запорожской области волк искусал двух женщин и мужчину. Инцидент произошел 12 января в дачном кооперативе возле села Осипенко.

Животное убили двое мужчин, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Как рассказал один из парней, волк со спины пытался его атаковать, но не смог повалить на землю. Справиться с животным ему помог напарник.

«Это очень страшно, когда тебе на спину прыгает разъяренный зверь. Даже после нескольких ударов бревном по голове волк пытался атаковать», — цитирует слова дровосека издание VERGE.

Позже мужчины вызвали представителей дачного кооператива и ветеринарной службы. В данный момент ещё нет официальной информации, было ли животное больно бешенством, или нет.

Все пострадавшие получили вакцину от бешенства и были госпитализированы.

В Бердянске медики практически сутки спасали одну из жертв дикого зверя. Женщина с многочисленными травмами, в том числе и головы, больше суток провела в реанимации. По информации её родственников, в данный момент она находится в травматологии горбольницы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Челябинске в парк вывели погулять одомашненного волка. Почувствовав свободу, хищник набросился на гулявшего поблизости ребенка.

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