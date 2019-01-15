Знаменитый вратарь уходит из футбола: яркие сэйвы Петра Чеха (фото, видео)

Спорт

Знаменитый чешский голкипер «Арсенала» 36-летний Петр Чех заявил, что ближайшим летом уйдет из большого футбола.

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Я чувствую, что это подходящее время, дабы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона.

Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в премьер-лиге и выиграв все что только можно. Я продолжу усердно работать в «Арсенале». Надеюсь, мы сможем выиграть еще один трофей. Посмотрим, что жизнь готовит для меня за пределами поля", — написал Петр Чех в Twitter.

Интересно, что при рождении один из самых знаменитых вратарей в истории мирового футбола весил менее двух килограммов. Мама вынашивала тройню. Брат Петра, к сожалению, погиб в два года от инфекционного заболевания. Родители воспитывали Петра и дочь Сарку. Кроме них в семье росла старшая дочь Маркета.

До 2002 года вратарь выступал в родной Чехии за «Хмель» и «Спарту», после чего за 5 млн евро перешел в «Ренн», за который в итоге провел два сезона.

Уже в статусе лучшего голкипера французской лиги Петр за 10,3 млн евро перебрался в 2004-м в английский «Челси», сыграв за «аристократов» 494 (!) матча.

Три года назад Чех оказался в другом лондонском клубе «Арсенале», за который играет и поныне. Правда, в специальном защитном шлеме, который вратарю изготовили по индивидуальному заказу после тяжелейшей травмы головы, полученной голкипером в 2006 году после столкновения с футболистом «Рединга» (вдавленный перелом черепа и почти год без футбола).

В послужном списке 36-летнего Петра Чеха четыре «золота» чемпиона Англии, пять триумфов в Кубке Англии, три победы в Кубке английской лиги, а также выигрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. А еще он рекордсмен по числу «сухих» матчей за всю историю «Челси» и английской премьер-лиги.

За сборную Чехии, в составе которой Петр стал бронзовым призером Евро-2004, вратарь провел рекордные национального футбола 124 матча.

Играя в футбол, Петр не забыл получить высшее юридическое образование. Кроме родного чешского, он свободно говорит на английском, немецком, французском и испанском языках.

Вместе с супругой Мартиной футболист воспитывает двух детей — 10-летнюю дочь Аделу и девятилетнего сына Дамиана.

*С женой Мартиной

*С сыном Дамианом и дочерью Аделой

Страстным увлечением Петра Чеха остается музыка. Чех прекрасно играет на барабанах, ведет канал на YouTube. Перед стартом Евро-2012 он выступил на концерте во Вроцлаве, исполнив барабанную партию из песни Smells Like Teen Spirit группы Nirvana.

*Петр Чех — мастер игры на барабанах

Кроме того, звездный голкипер-великан (его рост — 196 см) обожает путешествия, а также коллекционирует редкие марки и монеты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершил карьеру в сборной.

Фото Getty Images, Instagram

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