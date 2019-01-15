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Общество

Шины жечь уже не будут: Ярош рассказал об угрозе третьего Майдана

16:09 15 января 2019   3881
Дмитрий Ярош
Инф. «ФАКТОВ»

Если политики изменят вектор развития страны и государство Украина будет находиться в сфере влияния России, тогда возможен третий Майдан. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бывший лидер «Правого сектора», а ныне руководитель Украинской добровольческой армии (УДА), советник начальника Генштаба ВСУ, народный депутат Украины Дмитрий Ярош.

«Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет жечь. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать. Но это нежелательный вариант, потому что Россия этим снова воспользуется», — отметил Ярош.

Ярош считает, что существует целый комплекс легальных, демократических процедур, которые можно задействовать, чтобы сплотить народ, несмотря на разное восприятие истории, разных героев и даже разный язык.

«Этим никто не хочет заниматься, даже из политиков оппозиционных. Есть зона комфорта, из которой они не хотят выходить», — считает нардеп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что президенту России Владимиру Путину не удастся реализовать многоходовый план для дестабилизации обстановки в Украине, с целью приведения на следующих президентских и парламентских выборах к власти пророссийских сил.

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