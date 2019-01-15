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Российские военные попали в новое ДТП в Крыму
Во вторник, 15 января, в оккупированном Симферополе произошло ДТП с военным автомобилем.
Как сообщают очевидцы, авария случилась около 12:00 на ул. Севастопольская, в районе автостанции «Западная». Машина перевозила ГСМ.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма, произошла разгерметизация автоцистерны с утечкой топлива.
«Проводятся работы по герметизации путем наложения пневмопластырей на поврежденную автоцистерну. Также осуществляются работы по смыву ГСМ и обработке проезжей части дорожного полотна. Информация уточняется. На месте также работают коммунальные службы города», — говорится в сообщении.
Подробности происшествия уточняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в средине декабря в оккупированном Крыму произошло ДТП, в котором военный автомобиль «Урал» съехал с трассы и опрокинулся в кювет. А в начале декабря в России вблизи Новороссийска произошло ДТП с участием военного грузовика и автомобиля Lexus. Грузовик, выезжая на проезжую часть, практически полностью раздавил легковушку, которая буквально влетела к нему под колеса. Также сообщалось, что в Омской области РФ на Транссибирской магистрали перевернулся военный состав.
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