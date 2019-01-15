Чудом выжили: под Киевом авто сбило маму с ребенком (видео 18+)

Происшествия

В сети показали страшные кадры дорожно-транспортного происшествия в городе Вишневом. Там автомобиль ВАЗ сбил женщину с ребенком, которым до тротуара оставалась буквально пара шагов. Ранее сообщалось о смерти подростка, который два месяца провел в коме после того, как его на пешеходном переходе сбил Mercedes-Benz.

Видео на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «Киев Оперативный». «Утром прямо на пешеходном переходе в городе Вишневое водитель ВАЗ сбил маму с ребенком. К счастью, все живы. Помощь оказывали медицинские работники. Состояние пострадавших на текущий момент устанавливается», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб украинский журналист Роман Кисиль и его мать. Жена журналиста и его маленьких ребенок оказались в больнице.





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