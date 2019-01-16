Как подготовиться к купанию на Крещение

Хорошо, если человек начал подготовку к купанию на Крещение загодя — с лета или хотя бы за пару месяцев до 19 января. Но если идея окунуться в прорубь пришла за несколько дней до праздника, то нелишне будет получить «благословение» семейного врача или терапевта. Но даже здоровому человеку важно придерживаться нескольких простых правил.

За два-три дня приучать тело к холоду, принимая контрастный душ. Завершить процедуру обливанием холодной водой.

В течение одного-двух дней стараться употреблять как можно меньше продуктов, богатых витамином С, — кислой капусты, цитрусовых, зелени, отвара шиповника. Эта пища стимулирует иммунную систему, а ныряние и само по себе является сильным стимулятором, поэтому иммунитет может дать сбой.

За пару часов до погружения нужно плотно поесть: во время купания организм тратит много энергии, чтобы согреться.

Подобрать удобную одежду и обувь, которая должна хорошо и быстро сниматься и надеваться. Ботинки лучше выбрать на липучках, а не на шнурках, куртку — на молнии, а не на пуговицах.

Желательно взять с собой небольшой коврик, на который удобно стать босыми ногами после купания.

В день Крещения не стоит принимать горячительные напитки. Спиртное усилит ощущение холода, к тому же даст лишнюю нагрузку на сердце и сосуды.

Перед погружением полезно сделать легкую разминку: побегать, высоко поднимая колени, помахать руками, несколько раз присесть.

Заходить в воду следует постепенно, но не слишком медленно. Если резко окунуться, возможен скачок артериального давления и увеличение частоты пульса.

Новичкам не стоит задерживаться в воде дольше 10−20 секунд. Этого достаточно, чтобы окунуться три раза.

Выйдя из купели, нужно промокнуть тело полотенцем и переодеться в сухую одежду. Обязательно надеть на голову шапку.

После купания в проруби полезно в теплом помещении выпить чашку горячего чая.