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Здоровье

Как подготовиться к купанию на Крещение

7:31 16 января 2019   8
Купание в проруби на Крещение
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Хорошо, если человек начал подготовку к купанию на Крещение загодя — с лета или хотя бы за пару месяцев до 19 января. Но если идея окунуться в прорубь пришла за несколько дней до праздника, то нелишне будет получить «благословение» семейного врача или терапевта. Но даже здоровому человеку важно придерживаться нескольких простых правил.

За два-три дня приучать тело к холоду, принимая контрастный душ. Завершить процедуру обливанием холодной водой.

В течение одного-двух дней стараться употреблять как можно меньше продуктов, богатых витамином С, — кислой капусты, цитрусовых, зелени, отвара шиповника. Эта пища стимулирует иммунную систему, а ныряние и само по себе является сильным стимулятором, поэтому иммунитет может дать сбой.

За пару часов до погружения нужно плотно поесть: во время купания организм тратит много энергии, чтобы согреться.

Подобрать удобную одежду и обувь, которая должна хорошо и быстро сниматься и надеваться. Ботинки лучше выбрать на липучках, а не на шнурках, куртку — на молнии, а не на пуговицах.

Желательно взять с собой небольшой коврик, на который удобно стать босыми ногами после купания.

В день Крещения не стоит принимать горячительные напитки. Спиртное усилит ощущение холода, к тому же даст лишнюю нагрузку на сердце и сосуды.

Перед погружением полезно сделать легкую разминку: побегать, высоко поднимая колени, помахать руками, несколько раз присесть.

Заходить в воду следует постепенно, но не слишком медленно. Если резко окунуться, возможен скачок артериального давления и увеличение частоты пульса.

Новичкам не стоит задерживаться в воде дольше 10−20 секунд. Этого достаточно, чтобы окунуться три раза.

Выйдя из купели, нужно промокнуть тело полотенцем и переодеться в сухую одежду. Обязательно надеть на голову шапку.

После купания в проруби полезно в теплом помещении выпить чашку горячего чая.

Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, врачи настоятельно советуют отказаться от крещенского купания. Кардиолог Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук объясняет:

— Резкий перепад температур может вызвать приступ стенокардии, повысить или снизить давление и даже привести к инфаркту или инсульту. У того, кто перенес сердечную или мозговую катастрофу, при погружении в ледяную воду могут повторно пострадать сердце либо мозг.

Другие специалисты тоже высказывают свои опасения. Директор Киевского центра клинической иммунологии кандидат медицинских наук Олег Назар считает купание в проруби сильнейшим стрессом для организма и советует начинать закаливание, постепенно снижая температуру воды. После принятия контрастного душа в крови увеличивается количество клеток, ответственных за иммунную защиту.

По мнению заведующего урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктора Билыка купание в проруби полезно для мужского здоровья, но тем, кто имеет хронические заболевания простаты, мочевого пузыря, почек, от обряда стоит воздержаться.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали карту локаций, где в Киеве 19 января 2019 года можно будет нырнуть в прорубь.

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