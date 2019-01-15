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Украина

В России продлили арест раненым украинским морякам

21:18 15 января 2019   79
моряки
Инф. «ФАКТОВ»

В России троим украинским морякам — Андрею Эйдеру, Василию Сороке и Андрею Артеменко — продлили арест до 26 апреля. Моряки были ранены при захвате россиянами кораблей в Керченском проливе и до 15 января находились в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина». После суда моряков хотят выписать из больницы и перевести в общие камеры.

Как обратил внимание координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, раненым военнопленным срок ареста назначен более долгий, чем другим членам экипажа — до 26 апреля, а не до 24-го. Это связано с тем, что адвокаты по назначению не обжаловали меру пресечения, и та вступила в силу.

Продолжаются судебные заседания по военнопленным морякам Лисовому, Беспальченко, Варимезу, Костышину. Остальным захваченным членам экипажа кораблей и буксира арест продлен до 24 апреля 2019 года.

Фото OgonWatch/Twitter

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