Общество

Невыполнимая задача: сеть насмешило видео с солдатом, не сумевшим набрать номер на дисковом телефоне

Быстрое развитие мобильных телефонов, а потом и смартфонов, привело к тому, что подросло поколение, абсолютно не понимающее принципов работы дисковых аппаратов. Яркий пример того, как можно намучиться с телефоном старого образца, запечатлен на видео.

Комментаторы, потешаясь над незадачливым «телефонистом», одновременно признают, что дисковые аппараты действительно безнадежно устарели.

«Не пойму, а с чего он должен знать как пользоваться этим архаизмом? Ничего зазорного тут нет»;

«Вот и выросло то поколение, которое не знает как этим пользоваться. Ощутил себя стариком»;

«А ведь были телефонные аппараты и с буковками) И даже такие, где вообще не было никаких номеров, а только крутили ручку и просили телефонистку соединить с требующемся оппонентом», — ностальгируют пользователи соцсетей.

Напомним, футуролог Рэймонд Курцвейл прогнозирует, что к 2025 году на рынок массово выйдут имплантируемые гаджеты. А заменитый разрабочик Адам Чейер назвал новые сферы жизни, где будет задействован искусственный интеллект.

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