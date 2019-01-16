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Шоу-бизнес

47-летняя Лера Кудрявцева впервые после родов показала фигуру в купальнике

10:09 16 января 2019   182
Лера Кудрявцева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая в 47 лет родила дочь от 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова, впервые после появления на свет ребенка показала фигуру в купальнике. Звезда разделась на отдыхе в Омане, куда, судя по фото, она отправилась с мамой и старшей сестрой. О том, есть ли с ними муж и пятимесячная дочь, Лера не упоминает.

В Instagram она опубликовала несколько снимков, в том числе и серию фото в купальнике. Они вызвали огромный интерес поклонников, ведь Лера разделась впервые после родов. На фото она позирует в синем цельном купальнике и легком сарафане.

По фото видно, что на фигуре Леры не осталось и следа от лишних килограммов, которые она набрала во время беременности.

Напомним, Лера Кудрявцева родила дочь Марию в августе 2018 года. Это первый ребенок Макарова. У телеведущей есть старший сын Жан Ленюк от брака с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Жану сейчас 28 лет и недавно он сделал Леру бабушкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Оля Полякова вместе с дочерью Машей показали яркие фото в купальниках во время отдыха в Таиланде.

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