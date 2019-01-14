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Оля Полякова с дочерью показали яркие фото в купальниках (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще недавно радовала соблазнительными фото в купальнике из Майами, а затем уже в Таиланде хвасталась похудением старшей дочери, показала новые яркие фото себя и Маши.
Певица опубликовала в Instagram серию снимков на яхте, на которых она с дочкой позирует в одинаковых купальниках, демонстрируя свои стройные фигуры и длинные ноги.
«Говорят, мы похожи? Неужели? Похожи?», — спрашивает Оля.
Они с 13-летней Машей действительно очень похожи, и чертами и лица, и фигурой. Кстати, благодаря дочке, которая отказалась от сладкого, мучного, фастфудов и сладких газированных напитков, и скинула 7 кг, Оля также заметно постройнела. Она поддерживала Машу и сама избавилась от 5 кг.
Поклонники в сети засыпали Полякову с дочерью комплиментами.
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