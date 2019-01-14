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Шоу-бизнес

Оля Полякова с дочерью показали яркие фото в купальниках (фото)

17:08 14 января 2019   233
Оля Полякова с дочерью Машей
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще недавно радовала соблазнительными фото в купальнике из Майами, а затем уже в Таиланде хвасталась похудением старшей дочери, показала новые яркие фото себя и Маши.

Певица опубликовала в Instagram серию снимков на яхте, на которых она с дочкой позирует в одинаковых купальниках, демонстрируя свои стройные фигуры и длинные ноги.


«Говорят, мы похожи? Неужели? Похожи?», — спрашивает Оля.

Они с 13-летней Машей действительно очень похожи, и чертами и лица, и фигурой. Кстати, благодаря дочке, которая отказалась от сладкого, мучного, фастфудов и сладких газированных напитков, и скинула 7 кг, Оля также заметно постройнела. Она поддерживала Машу и сама избавилась от 5 кг.

Поклонники в сети засыпали Полякову с дочерью комплиментами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Леся Никитюк разделась на морозе в заснеженных Карпатах.

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