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Мир

В России прогремел мощный взрыв на химзаводе (фото, видео)

11:36 16 января 2019   342
Взрыв на химзаводе в Кингисеппе РФ
Инф. «ФАКТОВ»

В Ленинградской области России произошел взрыв на химическом заводе «Полипласт» в Кингисеппе. По неподтвержденным данным, пострадали то ли двое, то ли трое людей. Ранее сообщалось об очередном взрыве в российской многоэтажке — ЧП произошло в городе Шахты.

Российские массмедиа, ссылаясь на слова очевидцев, сообщают, что от сильного взрыва «в квартирах слегка качнулись стены». Также сообщается, что в зданиях, находящихся на расстоянии километра от эпицентра взрыва, были выбиты стекла.

По одной из версий, взрыву предшествовал пожар, начавшийся в цехе сухого смешивания. Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате взрыва в многоэтажке Магнитогорска погибли 39 человек, в том числе шесть детей.

Также сообщалось, что жители города Шахты, где в многоэтажке взорвался газ, подумали, что на них напала украинская армия.

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