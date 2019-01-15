Маразм крепчал: взрыв дома в Ростовской области приняли за атаку ВСУ

Мир

Жители российского города Шахты (Ростовская область), где утром 14 января произошел взрыв газа в многоэтажном доме, сразу после ЧП рассказали о произошедшем корреспондентам российских СМИ.

По словам очевидцев, взрыв оказался настолько сильным, что в квартирах тряслась мебель. Вылетевшие стеклопакеты и фрагменты балконов разбили 7 машин около дома. Стена пыли закрывала горизонт.

Одна из женщин из частного сектора с другой стороны улицы рассказала, что было очень страшно. И женщина решила, что это война — на Шахты напали украинцы.

«Я подумала, что это хохлы на нас напали», — цитирует россиянку «Новая газета».

Реакция жительницы Шахт неудивительна, ведь по росТВ постоянно пропагандисты рассказывают о врагах, которые окружают Россию, с которыми нужно бороться и защищать «русский мир» не только на своей территории, но и в других странах, где говорят на русском языке.

Напомним, журналист «Новой газеты» Слава Тарощина подвела итоги телевизионного года в России так: «Никакому Оруэллу не могла бы присниться новая историческая общность людей, управляющая великим народом непосредственно из телевизора».

На самом же деле некоторые жильцы рассказали журналистам, что несмотря на то, что квартплата составляет 6−8 тысяч рублей, они вынуждены зимой обогревать квартиры с помощью газовых плит.

Официальная версия, которая чаще всего звучит по поводу взрыва в Шахтах — несанкционированная установка газового котла для отопления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская пропагандистка, телеведущая Первого канала Екатерина Андреева, одна из тех, кто создает информационный продукт на росТВ, заявила, что не смотрит ТВ из-за агрессии.

Российские пропагандисты не гнушаются ничем. Они пять лет используют жителей оккупированного Донбасса, ютящихся в бомбоубежище на окраине Донецка, для подготовки репортажей о «плохой Украине», которая обстреливает несчастных стариков.

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