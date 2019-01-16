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- 11:46 Виктория Бекхэм пользуется сделанным на заказ кремом из собственной крови за 1550 долларов
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Виктория Бекхэм пользуется сделанным на заказ кремом из собственной крови за 1550 долларов (фото)
Британский дизайнер, супруга знаменитого спортсмена и бывшая певица Виктория Бекхэм рассказала в Instagram, что начала пользоваться сделанным на заказ в немецкой клинике кремом, за который она заплатила более 1550 долларов. Для его изготовления была использована ее собственная кровь. По утверждению разработавшего новый метод медика-косметолога Барбары Штурм, такой крем обладает антивозрастным эффектом, увлажняющим, противовоспалительным и регенерирующим действием.
Виктория говорит, что уже протестировала новинку и осталось исключительно довольна результатом. По ее словам, наутро кожа стала очень мягкой, чистой, и «суперувлажненной».
Ранее, как писали «ФАКТЫ», старший сын Бекхэмов показал публике свою новую девушку-модель.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
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