Стиль жизни

Виктория Бекхэм пользуется сделанным на заказ кремом из собственной крови за 1550 долларов (фото)

Британский дизайнер, супруга знаменитого спортсмена и бывшая певица Виктория Бекхэм рассказала в Instagram, что начала пользоваться сделанным на заказ в немецкой клинике кремом, за который она заплатила более 1550 долларов. Для его изготовления была использована ее собственная кровь. По утверждению разработавшего новый метод медика-косметолога Барбары Штурм, такой крем обладает антивозрастным эффектом, увлажняющим, противовоспалительным и регенерирующим действием.

Виктория говорит, что уже протестировала новинку и осталось исключительно довольна результатом. По ее словам, наутро кожа стала очень мягкой, чистой, и «суперувлажненной».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», старший сын Бекхэмов показал публике свою новую девушку-модель.

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