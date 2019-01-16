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Происшествия

Нападение на полицейского в Харькове: появилось видео побега злоумышленников

13:32 16 января 2019   363
Автомобиль злоумышленников
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальной полиции обнародовали запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала автомобиль злоумышленников, ранивших в Харькове офицера полиции. С места ЧП они скрылись на темно-синем Daewoo Lanos

Как сообщает издание «Город Х», номерной знак автомобиля службы такси заканчивается на «1012АА». Оружие, из которого ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, преступники, вероятно, увезли с собой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на офицера напали возле его дома около восьми часов утра, когда он выходил из подъезда. Нападавшие — двое мужчин в балаклавах. Они ударили правоохранителя, а потом несколько раз выстрелили в него. Офицера госпитализировали с ранениями головы и шеи. Он находится в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

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