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Нападение на полицейского в Харькове: появилось видео побега злоумышленников
В Национальной полиции обнародовали запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала автомобиль злоумышленников, ранивших в Харькове офицера полиции. С места ЧП они скрылись на темно-синем Daewoo Lanos
Как сообщает издание «Город Х», номерной знак автомобиля службы такси заканчивается на «1012АА». Оружие, из которого ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, преступники, вероятно, увезли с собой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на офицера напали возле его дома около восьми часов утра, когда он выходил из подъезда. Нападавшие — двое мужчин в балаклавах. Они ударили правоохранителя, а потом несколько раз выстрелили в него. Офицера госпитализировали с ранениями головы и шеи. Он находится в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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