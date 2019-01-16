Нацбанк обнародовал список незаконных обменников в Украине

Общество

В 2018 году Национальный банк проверил более тысячи пунктов обмена валюты. На начало текущего года в Украине выявлено 225 нелегальных обменных пунктов. Как сообщает пресс-служба регулятора, проверки проводились во всех областях Украины и в Киеве.

Напомним, НБУ к новогодне-рождественским праздникам выпустил особую монету.

По информации регулятора, данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк размещает на своем официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».

Во время аудита лицензированных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

«Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

«Кроме того, согласно постановлению Правления НБУ № 962 от 01.07.2016 действует Реестр помещений, осуществляющих лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году Национальный банк Украины в рамках перехода к новой либеральной системе валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины «О валюте и валютных операциях», предоставил возможность населению покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.

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