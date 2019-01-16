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Глубоко ошибаетесь: россиянам доступно объяснили, почему Беларусь не войдет в РФ
Беларусь по сравнению с имперской Россией — гостья из светлого будущего. Она не войдет в состав Российской Федерации. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с Россией не стоит на повестке дня.
Об этом в социальных сетях пишет колумнист Ferghana.Ru Максим Горюнов. «В Москве пишут, что Беларусь легко войдет в Российскую Федерацию, потому что она „советская“ и „застыла при Брежневе“. Дорогие мои, именно поэтому она и не войдет в РФ. Советская Беларусь по сравнению с имперской Россией — это гостья из светлого будущего», — пишет
Горюнов.
По его словам, если гражданин Беларуси живет в 1976 «брежневском» году, то россиянин — в 1576-м — во времена царя Ивана Грозного: «Если вы думает, что брежневскому трактористу, который уже привык пить пиво в Вильнюсе, будет уютно среди казаков с нагайками и крепостных с промытыми мозгами, вы глубоко ошибаетесь».
Сравнив президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем колхоза, а российского президента Владимира Путина — с царем, колумнист подчеркнул, что первый из них находится на более высокой эволюционной ступени развития.
«С точки зрения эволюции, председатель колхоза на один шаг дальше от обезьяны, чем царь. Председатель верит в науку, уважает книги, моет руки перед едой, чистит зубы. Когда Лукашенко с трибуны просит граждан не есть на ночь бульбу со свиной тушенкой, он ведет их к свету, к Просвещению. На этом фоне Путин с его войной, мистикой и угрозами сжечь планету выглядит чудовищно архаичным», — написал Максим Горюнов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Рождество, зажигая свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых, Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь — независимое государство и что беларусы никогда больше не будут «ходить под плеткой».
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