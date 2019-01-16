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"Киборг" поделился архивным видео обороны Донецкого аэропорта
В сети выложили видео, снятое командиром отделения 79-й бригады Виталием Горкуном во время обороны Донецкого аэропорта в ноябре 2014 года. Ранее Объединение Вавилон'13 обнародовало уникальное видео от участника обороны донецкого аэропорта в 2014—2015 годах Алексея Болдырева (позывной «Малыш»).
Как сообщает «Рубрика», видео было снято после ночного артобстрела 152-мм САУ, который продолжался более трех часов. «Вечером из терминала уйдет группа „Правого сектора“, ночью оборону останутся держать 16 десантников и „Зуб“, к вечеру следующего дня придет помощь с 93-й. Люди выдержали, не выдержал бетон», — так прокомментировал видео Виталий Горкун.
На записи присутствует нецензурная лексика.
Материал о том, как украинцы держали оборону в Донецком аэропорту, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «Боевики безжалостно бросали своих людей на штурм ДАПа, а „киборги“ их крошили».
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