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Украина

"Киборг" поделился архивным видео обороны Донецкого аэропорта

15:06 16 января 2019   162
Позиции «Киборгов» в ДАП
Инф. «ФАКТОВ»

В сети выложили видео, снятое командиром отделения 79-й бригады Виталием Горкуном во время обороны Донецкого аэропорта в ноябре 2014 года. Ранее Объединение Вавилон'13 обнародовало уникальное видео от участника обороны донецкого аэропорта в 2014—2015 годах Алексея Болдырева (позывной «Малыш»).

Как сообщает «Рубрика», видео было снято после ночного артобстрела 152-мм САУ, который продолжался более трех часов. «Вечером из терминала уйдет группа „Правого сектора“, ночью оборону останутся держать 16 десантников и „Зуб“, к вечеру следующего дня придет помощь с 93-й. Люди выдержали, не выдержал бетон», — так прокомментировал видео Виталий Горкун.

На записи присутствует нецензурная лексика.

Материал о том, как украинцы держали оборону в Донецком аэропорту, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «Боевики безжалостно бросали своих людей на штурм ДАПа, а „киборги“ их крошили».

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