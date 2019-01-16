СБУ не в курсе: ФСБ похвасталась выдворением украинского шпиона

Украина

В России заявили о выдворении «агента СБУ» Леонида Каплуна. Украинец занимался пассажирскими перевозками и, якобы, был завербован Службой безопасности на админгранице с оккупированном Крымом — в пункте пропуска «Каланчак». Ранее сообщалось о выдворении из России любительницы «русского мира» Елены Бойко.

Как сообщают «Крым.Реалии», в ФСБ заявили, что поскольку Леонид Каплун «не успел совершить преступное деяние», то дела возбуждать не стали и ограничились запретом ему въезда на территорию России сроком на 20 лет. Его задерживали сотрудники УФСБ России по Воронежской области

Сообщается, что украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь. Якобы СБУ поручила ему собрать информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники в Крыму и о численном составе сотрудников пограничных органов, находящихся в пункте пропуска «Армянск».

«Это очередные фейковые фантазии Российской Федерации», — заявила по этому поводу спикер СБУ Елена Гитлянская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Краснодарском крае российские спецслужбы задержали гражданина Украины Юрия Пермякова по подозрению в шпионаже и выдворили его с территории РФ.

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