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Денисова рассказала, как пленные украинские моряки шокировали российских судей
Российские судьи не ожидали такого проявления стойкости и мужества наших моряков, захваченных в нейтральных водах Черного моря, которые они продемонстрировали на так называемых судебных заседаниях по продлению срока содержания украинцев под стражей. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в интервью телеканалу Прямий
«Наши моряки, когда начинался суд, они называли себя военнопленными, только называли свое имя, отчество и фамилию. И на этом точка. И судьи, безусловно, были шокированы тем, что так происходит», — сказала Денисова.
По ее оценке, судьи были также не готовы к огромному количеству ходатайств, заявленных защитниками военных. В частности, они потребовали перевести дело в Московский гарнизонный суд.
Кроме того, пленные украинцы неожиданно высказали ходатайство о том, чтобы все дело было переведено на украинский язык.
«Я думаю, как тут эти все события происходят, то так же будет неожиданной,
Напомним, суд принял решение о продлении срока содержания под арестом до 24 апреля всех украинских моряков.
Как сообщали «ФАКТЫ», каждого из украинских моряков российские силовики пытались склонить к сотрудничеству со следствием, однако ни в одном из случаев попытки не увенчались успехом.
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