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Украина

Денисова рассказала, как пленные украинские моряки шокировали российских судей

15:33 16 января 2019   791
Людмила Денисова в Москве
Инф. «ФАКТОВ»

Российские судьи не ожидали такого проявления стойкости и мужества наших моряков, захваченных в нейтральных водах Черного моря, которые они продемонстрировали на так называемых судебных заседаниях по продлению срока содержания украинцев под стражей. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в интервью телеканалу Прямий

«Наши моряки, когда начинался суд, они называли себя военнопленными, только называли свое имя, отчество и фамилию. И на этом точка. И судьи, безусловно, были шокированы тем, что так происходит», — сказала Денисова.

По ее оценке, судьи были также не готовы к огромному количеству ходатайств, заявленных защитниками военных. В частности, они потребовали перевести дело в Московский гарнизонный суд.

Кроме того, пленные украинцы неожиданно высказали ходатайство о том, чтобы все дело было переведено на украинский язык.

«Я думаю, как тут эти все события происходят, то так же будет неожиданной, в т. ч. для тех, кто принимает такие решения- свобода для наших военнопленных. И она обязательно будет. И сегодня есть такие доказательства и такая уверенность, что это случится очень быстро», — заявила омбудсмен.

Напомним, суд принял решение о продлении срока содержания под арестом до 24 апреля всех украинских моряков.

Как сообщали «ФАКТЫ», каждого из украинских моряков российские силовики пытались склонить к сотрудничеству со следствием, однако ни в одном из случаев попытки не увенчались успехом.

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