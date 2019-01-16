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Нападение на полицейского в Харькове: заказчик установлен, исполнитель задержан (фото)
Полиция оперативно нашла и арестовала стрелявшего в офицера полиции в Харькове. Заказчик убийства также известен правоохранителям. Об этом в Facebook сообщает «Полицейский контроль Украины» (Police Control Ukraine).
Напомним, утром в среду, 16 января, в Харькове злоумышленники в балаклавах тяжело ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Алексея Логвиненко.
ЧП произошло, когда Логвиненко выходил из подъезда — к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета. Оружие, из которого ранили 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, преступники, вероятно, увезли с собой.
Как написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, «имя заказчика этого преступления известное, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет».
Пострадавший офицер полиции с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области двое мужчин напали на патрульных полицейских с ножами. В результате один из полицейских получил глубокое ранение ноги, а другой — резаную рану головы и проникающее ранение в бок. От худшего его спас бронежилет.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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