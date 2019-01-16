Насиров подался в президенты: бывший главный фискал принес документы в ЦИК

Политика

Восстановленный недавно в должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в среду, 16 января, подал в Центральную избирательную комиссию Украины (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как стало известно, Насиров намерен регистрироваться кандидатом на выборы президента как самовыдвиженец. О своем намерении баллотироваться Насиров заявлял еще летом прошлого года.

Бывший фискал ранее работавший в компаниях, занимающихся торговлей ценными бумагами. В 2014 году был избран народным депутатом Украины по списку «Блока Петра Порошенко». С 5 мая 2015 года он возглавил ГФС Украины.

В марте 2017 года он был задержан детективами НАБУ в больнице «Феофания» в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который в настоящее время живет за пределами Украины.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова и руководителей одного из департаментов ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта.

Роман Насиров и его подчиненный обвиняются в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, повлекшим тяжкие последствия.

В марте 2017 года Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС, а 31 января 2018 года уволил его с должности.

В декабре 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил экс-налоговика в должности на основании того, что ответчики не довели наличие у него двойного гражданства.

Дело о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге еще рассматривается в суде.

По состоянию на 10 января прокуроры огласили 419 из 774 страниц обвинительного акта по делу Насирова. Следующее судебное заседание назначено на 23 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Насиров официально заявлял, что не имеет нивенгерского, ни израильского гражданства.

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