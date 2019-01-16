Общество

Порошенко подписал "закон о буллинге": что предусматривает этот документ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противодействии буллингу в школах и о штрафах в случае нарушений. Документ в декабре поддержали 228 народных депутатов.

Закон определяет буллинг как «моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого отношения».

Штраф за такое нарушение составляет 850−1700 гривен или общественные работы 20−40 часов.

За повторное правонарушение или групповой буллинг предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов.

Если нарушители — подростки в возрасте от 14 до 16 лет, предусмотрены такие же санкции, но их будут налагать на родителей или опекунов.

Кроме того, предусмотрен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит Нацполиции о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850−1700 гривен или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Школы, детсады и другие учебные заведения должны опубликовать у себя на сайтах правила поведения ученика и план мероприятий, направленный на предотвращение и противодействие буллингу. Там же должна быть информация, как конфиденциально подать заявление о случае насилия, и о том, как на это заявление отреагируют.

Устанавливается, что как ученики, так и учителя имеют право на защиту от буллинга.

Педагоги обязаны сообщать руководству о травле. Родители учащихся имеют право получать информацию и обращаться к руководству образовательного учреждения с сообщением о буллинге. Они также обязаны содействовать расследованию фактов насилия.

Этот закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, недавно новый случай буллинга в школе всплыл в городе Буча Киевской области. Чтобы поиздеваться над ребенком, его обидчики проявили креативность и разместили фото мальчика на популярном сайте объявлений в разделе, где продаются собаки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по оценке Минюста Украины, наша страна вошла в ТОП-10 европейских стран по уровню распространенности буллинга среди 11−15 летних школьников.

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