США выходят из договора о ракетах с Россией. Названы конкретные даты

Мир

В среду, 16 января, заместитель государственного секретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщила союзникам, что Вашингтон приостановит выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 2 февраля 2019 года. Весь процесс займет шесть месяцев.

Томпсон заявила, что ее встреча в Женеве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, которая состоялась 15 января, оказалась безрезультатной. Москва не продемонстрировала свою готовность прекратить нарушать договор о ракетах.

Андреа Томпсон снова обвинила Россию в том, что разработанная в РФ ракета 9М729 нарушает договор РСМД. «Нарушения не должны оставаться без последствий. Как я сказала российским собеседникам, у России есть выбор: либо оставить свою ракетную систему, нарушающую договор, либо сохранить договор о РСМД. И одно, и другое вместе — невозможно», — подчеркнула Томпсон.

Она напомнила, что государственный секретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на то, чтобы она возвратилась к строгому выполнению договора о РСМД. Этот срок истекает 2 февраля. Поэтому Вашингтон чувствует себя в праве перестать соблюдать обязательства, взятые в рамках этого соглашения.

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон при этом уточнила, что на протяжении шести месяцев, которую последуют после 2 февраля, Соединенные Штаты будут оставаться стороной РСМД. Они полностью выйдут из договора только по его истечении.

«Поэтому у России все еще есть шесть месяцев, прежде чем наш выход будет окончательным», — отметила Хатчисон. «Это последний шанс для России сохранить договор», — добавила она. Но уже со 2 февраля США перестанут сдерживать собственные исследования новых систем вооружения.

Напомним Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в 1987 году. Свои подписи тогда поставили Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Соглашение фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. США пообещали выйти из договора, если Россия не вернется к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, Москва нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер».

В Европе с тревогой восприняли намерение США выйти из договора. При этом европейские союзники США по НАТО согласны с Вашингтоном в том, что Москва не выполняет свои обязательства.

В пятницу, 18 января, министр иностранных дел Германии Хайко Мас побывает в Москве, где проведет переговоры по РСМД с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча запланирована на 10:00 по московскому времени. Мас заявил, что готов выслушать еще раз позицию Москвы и ее предложения о том, как можно сохранить договор о ракетах.

В тот же день глава МИД ФРГ посетит Киев. У него назначены переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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