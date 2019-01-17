Спорт

Свитолина отомстила за соотечественницу и вышла в третий круг Australian Open

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) успешно преодолела второй круг Australian Open — первого из турниров серии «Большого шлема» в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов.

Ее соперницей была Виктория Кужмова из Словакии (48-я), которая в предыдущем раунде обыграла еще одну нашу соотечественницу Катерину Козлову. Ранее жребий уже сводил соперниц — на прошлогоднем «Ролан Гарросе», причем также во втором круге, Элина добыла победу в двух сетах 6:3, 6:4.

На этот раз 20-летняя словачка не собиралась сдаваться на милость более опытной Элине. По ходу первого сета, а именно в девятом гейме, заставила поволноваться болельщиков украинки, когда трижды была в шаге от того, чтобы взять подачу соперницы, но Свитолина справилась с давлением и таки склонила чашу весов в свою пользу. Во втором сете вновь сказался опыт нашей соотечественницы, вовремя включавшейся в игру, и в итоге 24-летняя одесситка довела матч до своей победы — 6:4, 6:1.

Благодаря успешному преодолению второго раунда Свитолина заработала 155 тысяч долларов призовых и ожидает соперницу по следующему раунду, которая определится в матче между китаянкой Чжан Шуай (42-я) и Кристиной Плишковой из Чехии (101-я).

Добавлю, что, кроме Свитолиной, также на Australian Open продолжает свои выступления дебютантка основной сетки турнира 18-летняя Даяна Ястремская (57-я) — ее ожидает противостояние во втором круге с испанкой Карлой Суарес-Наварро, сеянной под 26-м номером. А вот Леся Цуренко покинула Мельбурн, неожиданно уступив 17-летней американке Аманде Анисимовой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сбежавшая из России теннисистка показала неприличный жест болельщикам на Australian Open.

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