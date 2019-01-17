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В Киеве карантин объявлен в 13 школах
В Киеве стремительно распространяются грипп и ОРВИ: за первые две недели нового года зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания (причем за последнюю неделю зафиксировано около 12 тысяч). Болеют и взрослые, и дети. Среди школьников высок процент заболеваемости. Если еще пару дней назад учебный процесс приостановили в четырех школах (полностью и частично — отдельными классами), то уже по состоянию на 16 января приостановлена учеба в 13 столичных образовательных учебных заведениях (в 188 классах). Эту информацию обнародовали в Госпродпотребслужбе со ссылкой на данные «Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины».
По разным причинам в школах Киева отсутствуют 40 713 учеников (14 процентов от общего числа школьников). Временно карантин объявлен в 13 образовательных учебных заведениях, а именно:
- № 132 (1 класс) — в Голосеевском районе;
- Скандинавская гимназия (1 класс) -в Дарницком районе;
- № 9 (40 классов), № 20 (33 класса), № 143 (35 классов), № 168 (30 классов), № 299 (11 классов) — в Оболонском районе;
- Предславинская гимназия № 56 (12 классов) — в Печерском районе;
- № 235 (5 классов), «Созвездие» (1 класс), «ЭКО» № 198 (1 класс) — в Святошинском районе;
- № 121 (10 классов), № 164 (8 классов) — в Соломенском районе.
Напомним, что по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, руководители учебных заведений столицы наделены правом полностью или частично приостанавливать процесс обучения в своих школах при отсутствии 20 процентов учеников по важным причинам (заболевание гриппом или ОРВИ).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве от гриппа и его осложнений умер врач. 43-летний доктор лечился самостоятельно и за помощью обратился слишком поздно.
А в Черниговской области за прошедшие выходные (12−13 января) от гриппа умерли три человека. В общей сложности на Черниговщине с начала эпидсезона зафиксировано уже семь летальных случаев из-за гриппа.
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