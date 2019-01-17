Происшествия

Во Львове фасад здания рухнул прямо на прохожих (фото)

Во Львове на проспекте Шевченко обвалился фасад исторического здания. Инцидент произошел 17 января. Об этом сообщают в Facebook-сообществе «Горячая линия города Львова».

По словам очевидцев, которые собственными глазами видели, как из здания падал фасад, разрушенные элементы фасада травмировали женщину.

Отметим, что дом № 14 на проспекте Шевченко, с которого обвалился фасад, был построен строительной фирмой Зигмунта Кендзерського в 1897 году. Он украшен рельефами Бронислава Солтыса.

Как писали «ФАКТЫ», около двух месяцев назад в центре Одессы, на улице Большой Арнаутской обвалился балкон. По словам жителей дома № 24 «раздался сумасшедший грохот: балкон, который давно находился в аварийном состоянии, рухнул».

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