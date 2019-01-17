Порошенко резко ответил на обвинения в "пиаре"

Политика

Сейчас в Украине проводятся реформы, которые не проводились предыдущие 23 года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область.

«Где-то говорят, что армия — это пиар. Где-то говорят, что децентрализация — это пиар. Говорят, что мировая коалиция в поддержку Украины — это пиар. Кто-то говорит, что Томос — это пиар. А почему вы такой пиар не совершали? Чего же вы к людям не шли? Что же вы не меняли государство? Нам сейчас, во время войны, это делать гораздо труднее. Но мы это делаем. И никто нас не остановит», — цитирует президента его пресс-служба.

Главы государства уверен, что 2019-й будет для Украины годом побед.

«Мы боремся за мир. Сейчас много тех, кто обещает мир. Но они принесут не мир, а поражение, капитуляцию Украины, сдачу Украины. И тогда зря погибали наши ребята. Мы говорим о мире на условиях национальных интересов Украины», — отметил Порошенко, добавив, что это включает вывод российских войск и вооружения, освобождение украинских территорий, восстановление контроля над границей Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Порошенко заявил, что Россия планирует влиять на украинские выборы, чтобы получить подконтрольную себе власть и подорвать Украину изнутри. Он заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы минимизировать российское влияние на президентские выборы и создать все условия для проведения в Украине свободных и честных выборов.

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