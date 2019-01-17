Спорт

«Динамо» на втором сборе в Испании сыграет с клубами из США, Швеции и Норвегии

Киевское «Динамо», готовящееся ко второй части сезона в испанской Марбелье, узнало своих оппонентов на втором сборе на Пиренеях, который пройдет с 30 января по 13 февраля.

У команды Александра Хацкевича, которой в феврале предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса», запланированы пять товарищеских встреч. Второго февраля «бело-синие» сыграют со шведским «Эстерсундом», 5-го — с оппонентом, который уточняется, 6-го — с американским «Нью-Ингленд Революшн», 8-го — со шведским «Мальме» и 9-го — с норвежским «Хеугесунном».

Напомню, что на первом этапе подготовки «Динамо», продлившее накануне контракт с венгерским защитником Тамашем Кадаром до 30 июня 2023 года, проведет три спарринга: 19 января — с немецким «Бохумом», 23-го — с румынской «Стяуа» и 26-го — с чешской «Спартой». Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на клубном канале в YouTube.

Кстати, на первую игру с «Олимпиакосом» в Грецию динамовцы улетят 13 февраля прямо из Испании.

Пока же в Киеве продолжается продажа билетов на ответную игру с командой из Пирея, которая состоится на «Олимпийском» 21 февраля (начало — в 22:00). Стоимость билетов на еврокубковый поединок — 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» заключило контракт с 26-летним испанским форвардом голландского «Виллем II» Франом Солем.

Фото ФК «Динамо»



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