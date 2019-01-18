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Политика

Мы туда не ездим: Зеленский ответил по поводу бизнеса в России

13:09 18 января 2019   200
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский шоумен Владимир Зеленский, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, отрицает информацию о том, что он и его студия «Квартал 95» ведут бизнес в России. Об этом он заявил на видео, которое опубликовал в Instagram.

«Первое, хочу прокомментировать ситуацию с журналистами программы „Схемы“. На меня резко выскочили — я резко ответил. Ребята, в следующий раз не прячьтесь, я отвечу на все ваши вопросы. Прошу прощения, на всякий случай», — заявил Зеленский.

Он уверяет, что его студия «Квартал 95» не ведет бизнес в РФ «после того, что Россия сделала с Украиной».

Он также добавил, что не ездит на территорию соседнего государства, так как там на него завели уголовное дело из-за того, что он и команда «Квартал 95» помогали украинской армии финансами.

При этом, он никак не прокомментировал информацию о кипрской фирме, которой принадлежит ООО «Квартал 95» в Украине, а также три фирмы в России.

Как писали «ФАКТЫ», первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин заявил, что шоумена Владимира Зеленского сложно представить во главе украинской армии: это одновременно и смешно и трагично.

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