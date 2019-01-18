- 14:34 Лукашенко сделал неожиданное заявление о союзном государстве с Россией
- 14:25 Под Винницей простились с погибшим на Донбассе бойцом
- 14:24 Новый клип Арианы Гранде набирает по миллиону просмотров в час в YouTube
- 14:22 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира
- 14:09 Голый мужчина "напал" на супермаркет в Киеве
- 13:45 Певца Владимира Ткаченко больше нет: что произошло
- 13:33 Названы дата и место интронизации главы ПЦУ
- 13:27 Российская рок-звезда угодила в больницу
- 13:27 Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости
- 13:26 Рада готовится закрепить в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО
У Зеленского нашли бизнес в России: тот попытался оправдаться
Известный украинский комик Владимир Зеленский, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, продолжает заниматься бизнесом в России. Об этом сообщается в журналистском расследовании программы «Схемы».
Так, журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Кипрская компания Green Family LTD является основателем их всех. Также Green Family LTD — соучредитель ООО «Квартал 95» в Украине. Конечными бенефициарами кипрской компании указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич.
Из финансовой отчетности этих российских компаний следует, что все они продолжают работать, а самая успешная из них — «Грин Филмс». Эта фирма, которой Зеленский владеет через кипрскую компанию, победила в конкурсе на получение частичного финансирования производства киноленты из российского бюджета.
По данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, «Грин Филмс» продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах «8 новых свиданий» (2014), «Между нами, девочками» (2015), «Петля Нестерова» (2015), «8 лучших свиданий» (2016).
Однако в декабре 2018 года Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм «95 квартал» сделал с российскими коллегами в 2012 году.
«Последний фильм, который мы делали с российскими коллегами, значит, в 2012 году, а в эфир он выходил в 2014-м», — заявил Зеленский и добавил, что «прекратилось все по взаимной «симпатии».
Позже его пресс-служба в письменном комментарии заявила, что «…в течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуальной контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы, и не только в указанных вами юрисдикциях; есть и в Италии, и в Великобритании и пр. (…) Студия „Квартал 95“, осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит».
Как писали «ФАКТЫ», решение Зеленского выдвинуть кандидатуру на пост президента Украины вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе и бурю комментариев в социальных сетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 741 мм