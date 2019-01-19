Кот-вратарь: Джиджи отбивает мячи не хуже Буффона (видео)

Спорт

В сети стремительно набирает просмотры видео, на котором кот (предположительно живущий в Италии) отбивает мячи не хуже профессионального футбольного вратаря.

Зовут усатого «голкипера» Джиджи. Небось, в честь его знаменитого тезки — вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи (Джиджи) Буффона назвали. Пока марку держит…

meet Gigi, the goalkeeper cat pic.twitter.com/mAKRA6N9Cn — Alex Truica (@AlexTruica) 16 января 2019 г.

Кстати, не теряет сноровки и знаменитый итальянский голкипер Буффон, которому 28 января исполнится 41 год. В 12 матчах сезона во всех турнирах в составе «ПСЖ» легендарный ветеран пропустил всего семь мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в доме Криштиану Роналду поселилась самая страшная кошка в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter