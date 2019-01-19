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Кот-вратарь: Джиджи отбивает мячи не хуже Буффона (видео)
В сети стремительно набирает просмотры видео, на котором кот (предположительно живущий в Италии) отбивает мячи не хуже профессионального футбольного вратаря.
Зовут усатого «голкипера» Джиджи. Небось, в честь его знаменитого тезки — вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи (Джиджи) Буффона назвали. Пока марку держит…
meet Gigi, the goalkeeper cat pic.twitter.com/mAKRA6N9Cn— Alex Truica (@AlexTruica) 16 января 2019 г.
Кстати, не теряет сноровки и знаменитый итальянский голкипер Буффон, которому 28 января исполнится 41 год. В 12 матчах сезона во всех турнирах в составе «ПСЖ» легендарный ветеран пропустил всего семь мячей.
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