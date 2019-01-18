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Происшествия

Голый мужчина "напал" на супермаркет в Киеве (фото)

14:09 18 января 2019   1171
Голый мужчина в киевском магазине
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из столичных супермаркетов разгуливал абсолютно голый мужчина. ЧП произошло в районе Шулявки. Ранее сообщалось, что в Харькове голый иностранец напал на такси.

Как сообщает в социальных сетях ресурс «dtp.kiev.ua», мужчина бегал возле прилавка с бананами в отделе с консервацией. Сообщается, что эксгибиционист «не проявлял признаков душевного расстройства». Он сбежал из супермаркета еще до того, как в магазин приехала полиция.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео, как в Киеве в подземном переходе рядом со станцией метро «Площадь Льва Толстого» около десятка молодых ребят голышом, прикрывая «стратегические» места тарелками, устроили забег.

Также сообщалось, что в Днепре скрывавшийся от полиции голый водитель устроил ДТП и пытался покончить с собой.

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