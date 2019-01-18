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Под Киевом поезд сбил мужчину: первые детали
17 января вблизи железнодорожной станции Кожанка (Фастовский район Киевской области) было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 35−40 лет. Об этом сообщили в главке полиции региона в Facebook.
Напомним, в Киеве рядом с железнодорожной платформой Новобеличи поезд смертельно травмировал мужчину.
По предварительным данным, в районе Кожанки человек переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. От полученных травм неизвестный погиб.
Полиция Киевской области просит помочь установить личность жертвы.
«Уважаемые граждане, если вы владеете информацией, которая может помочь установить личность погибшего мужчины, пожалуйста, позвоните в Фастовское отделение полиции (4 565) 9−20−63, или по номеру 102», — говорится в сообщении.
Опубликованы приметы погибшего: возраст около 35−40 лет, рост 160−165 см. Был одет в темные джинсы, свитер с надписью «BOYS», коричневую дубленку, черную кожаную обувь.
По данному ЧП полиция открыла уголовное производство.
Случаи, когда люди, переходя железнодорожные пути, попадают под поезд нередки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагических случаях в Полтавской области, где за сутки под железнодорожные составы попали два человека, один из которых погиб, второй был тяжело травмирован. А под Киевом поезд «Интерсити» буквально разорвал женщину. Во Львовской области международный поезд насмерть сбил школьницу.
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