На одном заряде 363 километра: Nissan презентовал электрокар Leaf e+

Наука и технологии

Самую ожидаемую поклонниками электрокаров новинку Nissan Leaf е+ представили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Маленькая приставка «e+» к названию как раз и выдает дальнобойность модификации модели, способной проехать на одном заряде батареи на целых 123 километра больше, чем проезжает обычный 40-киловаттный Leaf. Секрет столь достойного запаса хода — в новой более емкой батарее. Хотя это далеко не все новшества, которые скрыты в Leaf e+ .

Электрокар оснащен новой тяговой батареей, выдающей 62 киловатта, что на 22 киловатта больше, чем на базовой модификации модели. Аккумулятор состоит из 288 ячеек вместо 192 у стандартной 40-киловаттной, но сами ячейки стали компактнее, поэтому габаритные размеры аккумуляторного блока изменились незначительно. Вместе с тем для сохранения дорожного просвета конструкторы Nissan немного переработали подвеску, приподняв автомобиль, после чего его общая высота выросла на 5 миллиметров.

Благодаря более емкой тяговой батарее запас хода на одном заряде увеличился на 123 километра — до 363! Напомним, что базовая версия Leaf способна проехать куда меньше — всего 230 километров.

Помимо АКБ новая версия также получила модернизированный электромотор, который выдает на 67 лошадиных сил больше (всего 241 лошадиную силу) и на 104 ньютон-метра больше крутящего момента (всего 340 ньютон-метров). Благодаря этому максимальная скорость Leaf e+ составляет 156 километров в час (у обычного хетчбэка — 144 километра в час), а время разгона с 80 до 120 километров в час сократилось на 13 процентов.

Еще одно важное преимущество новинки — она оснащена более мощным зарядным устройством: 70 киловатт (в пике — до 100 киловатт) вместо базовых 50, благодаря чему электрокар способен намного быстрее зарядиться при использовании порта быстрой зарядки CHAdeMO quick charge.

Внешний облик Leaf e+ практически не отличается от базовой версии — дальнобойный электромобиль выдают лишь декоративные накладки на переднем и заднем бамперах, окрашенные в синий цвет. Внутри автомобиля также минимум изменений — на центральной консоли появилась новая мультимедийная система диагональю 8 дюймов (вместо 7 дюймов у стандартной версии).



* Внешне от базовой модели новинка отличается лишь декоративными накладками на переднем и заднем бамперах

Электрокар также стал более безопасным в управлении — в его стандартную комплектацию входит целый набор систем помощи водителю, которые предусматривают контроль рядности, систему автоматического экстренного торможения, мониторинг «слепых» зон, интеллектуальный мониторинг кругового обзора с выявлением подвижных объектов и тому подобное. В качестве опции будет также предлагаться полуавтономная система вождения ProPILOT Assist, которая способна держать автомобиль в центре полосы движения и автоматически регулировать скорость в соответствии с общим темпом дорожного трафика.

Несмотря на то что Leaf e+ был представлен в США, первыми смогут приобрести новинку японские покупатели — продажи стартуют в Стране восходящего солнца уже в следующем месяце. Американцам этот электромобиль предложат только весной, а европейцам — ближе к середине года. Ориентировочная цена составит 38 тысяч долларов.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на всемирной выставке электроники CES в Лас-Вегасе, где презентовали Nissan Leaf e+, настоящий ажиотаж вызвало интеллектуальное кольцо, созданное киевлянином Владиславом Гуристримбой: оно способено менять цвет в тон наряду женщины.

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